Зеленский отказался от парада на День независимости и направит деньги военным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году военный парад ко Дню независимости Украины не состоится. Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает РБК-Украина.

По его словам, в этом году деньги, которые были выделены на проведение военного парада, будут перечислены украинским военным.