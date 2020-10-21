Зеленский хочет провести военный парад на 30-ю годовщину Независимости

Президент Владимир Зеленский подписал указ об организации мероприятий по случаю 30-й годовщины Независимости Украины. На Крещатике и площади Независимости проведут военный парад.

Об этом сообщается в указе главы государства.

В частности, он требует от Кабмина обеспечить выполнение плана, который предусматривает организацию и проведение 24 августа 2021, в День Независимости Украины:

парада войск по случаю 30-й годовщины независимости Украины на улице Крещатик и на Майдане в Киеве;

торжеств с участием представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, иностранных государств, международных организаций, духовенства, общественности;

церемоний возложения цветов к памятникам.

Также планируется провести конференции, круглые столы, выставки и т.д.

К празднику должны изготовить юбилейную монету и почтовую марку.

Напомним, что Зеленский после прихода к власти оба года не устраивал военные парады, зато были концерты и выступления украинских певцов.