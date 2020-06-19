Три дела против Порошенко закрыли из-за отсутствия состава преступления

Три уголовных производства, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко, были закрыты в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора.

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, все три дела были закрыты на минувшей неделе.

«На прошлой неделе в связи с отсутствием состава преступления были закрыты три уголовных производства», — говорится в сообщении.

Эти уголовные производства были открыты по заявлениям о неправомерных действиях.

Речь идет о деле о возможном незаконном назначении членов Высшего совета правосудия, о возможных незаконных действиях, которые выразились в давлении на судей Окружного админсуда Киева и о деле о законности назначения премьер-министра.

Напомним, бывший Президент Петр Порошенко вчера заявил, что против него открыли уголовное производство о разжигании межрелигиозной вражды путем получения томоса и создания Православной церкви Украины (ПЦУ).