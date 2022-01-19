Офис генпрокурора будет обжаловать меру пресечения Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявляет, что, как и с другими фигурантами «угольного дела», Офис генпрокурора пойдет с апелляционным обжалованием меры пресечения.
«Возвращаясь к „угольному делу“, в отношении фигуранта которого суд сегодня избрал меру пресечения. Отмечаю, что фабула дела одинакова для всех четырех подозреваемых — они соучастники. Прокуроры по всем фигурантам шли с одинаковой мерой пресечения — содержание под стражей или 1 млрд грн залога. Поэтому мы исходим из того, что перед законом равны все, и, безусловно, опять же, как и с другими фигурантами, мы пойдем с апелляционным обжалованием меры пресечения. Украине нужна справедливость и давайте ее искать цивилизованно в суде, не политизируя эти процессы», — написала Венедиктова на своей странице в Facebook.
Отметим, что Государственное бюро расследований тоже заявляло о желании обжаловать решение Печерского районного суда Киева об избрании пятому президенту Петру Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства. Об этом информировала пресс-служба ведомства.
Как известно, сторона обвинения ходатайствовала о взятии под стражу обвиняемого в госизмене Петра Порошенко с возможностью внесения залога в размере 1 млрд гривен, однако судья Печерского райсуда Киева Алексей Соколов отпустил пятого президента под личное обязательство.
В пресс-службе ГБР отметили, что в постановлении суда об избрании меры пресечения «констатирована законность и обоснованность подозрения» народному депутату в инкриминируемых ему уголовных правонарушениях.
По мнению силового ведомства, решение судьи Алексея Соколова о личном обязательстве «не обеспечит должного поведения подозреваемого Петра Порошенко». В связи с этим, как добавили в Госбюро расследований, сторона обвинения может подать апелляцию для обжалования этой меры пресечения.
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