Конгресс США одобрил военную помощь Украине в $250 млн

Официальный Вашингтон утвердил полностью пакет помощи Украине в сфере безопасности и обороны на сумму $ 250 млн по линии Пентагона.

Об этом сообщило в четверг на официальной Facebook-странице посольство Украины в США.

"В соответствии с рекомендациями Министерства обороны США Конгресс США утвердил весь пакет безопасности помощи Украине на 2020 год на сумму $ 250 млн по программе "Инициатива безопасности помощи Украине"(USAI)«, — отметили в украинском дипломатическом представительстве.

По условиям американского законодательства, 50% помощи по программе USAI предоставляется Украине только при условии осуществления практических шагов в сфере реформирования сектора безопасности и обороны.

Нынешний пакет помощи США предусматривает предоставление Украине, среди прочего, средств контрбатарейной борьбы, транспортных средств, медицинского оборудования, осуществления подготовки подразделений ВСУ и тому подобное.

Как подчеркнули в посольстве, «это будет способствовать усилению боевой способности украинской армии, но, главное, помощь США направлена на сохранение жизни и здоровья украинских воинов, которые борются с российской агрессией».

В то же время отдельный акцент в пакете помощи в этом году осуществляется на поддержке ВМС Украины, что очень важно в условиях агрессивного поведения РФ в акваториях Черного и Азовского морей.

В этой связи Посольство Украины в США поблагодарило американских партнеров за продолжение мощной поддержки процесса реформ и укрепления оборонных возможностей Украины на передовой борьбы с российской агрессией.

«Реформа сектора безопасности и обороны Украины, приближения его к стандартам НАТО является одним из главных приоритетов украинского правительства», — подчеркнули в посольстве Украины в США.