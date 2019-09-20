Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение военной помощи Украине

Конгрессмены Палаты представителей поддержали решение выделить Украине 250 миллионов долларов на военную помощь. Об этом сообщает «РБК-Украина» с ссылкой на «Defense News»

Соответствующий законопроект был утвержден 19 сентября. На следующей неделе решение должен подтвердить Сенат Конгресса.

Согласно документу, выделение средств на военную помощь будет продолжено в следующем финансовом году, который начинается в США с 1 октября.

Напомним, что в конце августа Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине. Задержка вызвала критику со стороны Конгресса.

Washington Post писала, что администрация Трампа приостановила помощь, чтобы оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью восстановления коррупционного расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.