Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение военной помощи Украине

Конгрессмены Палаты представителей поддержали решение выделить Украине 250 миллионов долларов на военную помощь. Об этом сообщает «РБК-Украина» с ссылкой на «Defense News»
Соответствующий законопроект был утвержден 19 сентября. На следующей неделе решение должен подтвердить Сенат Конгресса.
Согласно документу, выделение средств на военную помощь будет продолжено в следующем финансовом году, который начинается в США с 1 октября.
Напомним, что в конце августа Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине. Задержка вызвала критику со стороны Конгресса.
Washington Post писала, что администрация Трампа приостановила помощь, чтобы оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью восстановления коррупционного расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.
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