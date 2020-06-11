Украина планирует в течение месяца взять более $4 млрд кредитов

Украина планирует в течение месяца получить $ 3,2 от Международного валютного фонда (МВФ) и ЕС, а также $ 1 млрд от Всемирного банка (ВБ). Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции.
«Общая сумма средств, полученных нами в этом месяце, превысит $ 3 млрд — $ 3,2 и плюс. Что касается Всемирного банка, мы рассчитываем получить средства на протяжении месяца», — сказал премьер-министр в ходе пресс-конференции.
Шмыгаль добавил, что «маяком» для получения средств от международных партнеров было продолжение сотрудничества с МВФ.
«На протяжении ближайшего месяца мы ожидаем получения всех финансовых траншей от всех наших партнеров», — отметил премьер.
«Меморандум с МВФ предусматривает получение Украиной $ 2,1 млрд первого транша буквально в эти дни, то есть сегодня-завтра мы должны его уже получить на казначейские счета», — добавил он.
Помимо этого, Украина ожидает транши по EUR500 млн и EUR600 млн в качестве макрофинансовой помощи ЕС.
Напомним, что Совет директоров МВФ поздно вечером 9 июня одобрил по итогам заседания предоставление Украине кредита в размере $ 5 млрд на 1,5 года.
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