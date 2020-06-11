Богдан ответил Зеленскому: Променял мечты на дешевые прихоти

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что Владимир Зеленский «променял мечты о счастливой стране на дешевые прихоти непрофессионалов, которые им манипулируют».

Об этом он написал в Facebook, комментируя интервью Зеленского «Украинской правде».

Юрист указывает, что «правила деловой этики не позволяют порядочным людям комментировать период совместной деятельности, даже в случае, когда эти люди разошлись», отмечает, что является носителем «чувствительной» для Зеленского информации, но намекает, что будет хранить молчание.

«Конечно, это правило в Украине довольно часто нарушается и я, как адвокат, в том числе и Ваш, могу рассказать и рассказывал Вам сотни историй чем это заканчивалось (Никогда ничем хорошим). Конечно, я являюсь носителем знаний очень чувствительных для Вас и для страны, но поверьте, я останусь порядочным человеком. О лишении меня власти — так я Вам благодарен, потому что мое имя не будет иметь отношения к хаосу в который Вы бросаете страну. Позвольте мне напомнить одну нашу с Вами договоренность — я пообещал, что буду рядом с вами честно работать, до того момента, пока вы мне не позволите уйти. Поскольку я шел не за должностями, а за реализацией мечты. И я много сделал за полгода — Мы с Вами и командой сконцентрировали демократическим путем абсолютную власть в стране, которую Вы за четыре месяца превратили в посмешище. Мне искренне жаль, что наши мечты о стране счастливых людей где нет коррупции, Вы променяли на теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей, которые Вами манипулируют», — написал Богдан.

До этого в интервью «Украинской правде» президент Владимир Зеленский рассказал, что с самого начала у него была идея сделать из Богдана генерального прокурора, но впоследствии он заметил, что голову Офиса президента власть портит, делает конфликтным. Поэтому в конце концов Зеленский уволил Богдана из ОП и перестал с ним общаться.