Цена за импортируемый газ упала ниже 100 долларов

Украинские предприятия в мае 2020 года импортировали газ по средней цене 98,09 долларов за 1 тыс. куб. м.
Об этом сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц на 20% ниже цены апреля-2020 в долларовом эквиваленте, когда она составила 122,55 долл, или 3 тыс 318,62 грн.
Напоминим, в мае сообщалось, что спотовая цена на газ в Европе (контракт с поставкой «на следующий день» на голландской TTF) в четверг упала за день на 19% — с $45 до $34 за тысячу кубометров.
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