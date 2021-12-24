Офис президента хочет остановить аномальный рост цены газа

Офис президента ведет переговоры с газодобывающими компаниями всех форм собственности для поиска компромиссного механизма остановки аномального роста цены газа в Украине, позволяющего защитить его потребителей и при этом сохранить рыночные принципы, сообщил замглавы Офиса Ростислав Шурма.

«Мы ведем переговоры с украинскими частными и государственными газодобывающими компаниями, ведем переговоры практически с представителями всех секторов экономики. В ближайшие дни мы найдем разумное решение, способное ограничить аномальный рост цен на газ в определенном компромиссном режиме, который не позволит остановиться конечным секторам экономики, а с другой стороны, сохранит нормальные рыночные принципы на рынке газа и стимулы для частных производителей наращивать добычу», — сказал Шурма на брифинге в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, аномальные цены на газ, сложившиеся сейчас в Европе, и соответственно в Украине, тяжело назвать рыночными.

«Держим руку на пульсе, как это влияет на каждый сектор экономики, и не допустим эффекта домино в отдельных секторах экономки, которые могут полностью остановиться», — заверил он.