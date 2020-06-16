Минэкономики рассчитывает, что экономика возобновит рост в IV квартале

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидает возобновления роста экономики Украины в октябре-декабре 2020 года, сообщил глава министерства Игорь Петрашко.

«На третий квартал ожидаем возобновления торговли, производства и на четвертый — ожидаем уже рост», — сказал Петрашко на пресс-конференции в Киеве во вторник.

В то же время такой прогноз предусматривает, что количество заболевших COVID-19 не будет существенно увеличиваться, подчеркнул министр.