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Минэкономики рассчитывает в этом году собрать более 68 млн тонн зерновых

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Минэкономики рассчитывает в этом году собрать более 68 млн тонн зерновых

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидает урожай зерновых в Украине в 2020 году на уровне более 68 млн тонн против ранее озвученного прогноза в 65-68 млн тонн.

«Ожидаем более 68 млн тонн урожая зерновых. Сначала у нас был более консервативный прогноз, сейчас считаем, что урожайность может быть выше. Ми на этот год прогнозируем также 20 млн тонн масличных — подсолнечника, сои, рапса, 9 млн тонн сахарной свеклы, 20 млн тонн картофеля и 9 млн тонн овощей», — сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в ходе брифинга во вторник, передает Интерфакс-Украина.

При этом, по его словам, Минэкономики не прогнозирует изменения показателя по экспорту зерна на будущий сезон и ожидает, что он будет на уровне нынешнего.

«Переходящие запасы, как мы и обещали, до конца июня будут до 1,5 млн тонн по пшенице», — добавил министр.

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Петрашко также подтвердил намерение подписать с участниками зернового рынка меморандум по экспорт на будущий сезон, в котором будет определен уровень неснижаемых остатков по основным культурам.

урожай, зерновые
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