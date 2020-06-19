В США не зафиксировали резкого роста числа случаев заражения коронавирусом после протестов

Массовые акции протеста, вспыхнувшие в США после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, не привели к значительному увеличению числа заразившихся новым коронавирусом. Об этом, как сообщила в четверг газета The Wall Street Journal, свидетельствуют первые данные властей нескольких американских городов и штатов.
Так, по сведениям газеты, в Миннесоте в местах проведения тестов, организованных властями, анализы на наличие инфекции сдали к настоящему моменту свыше 3,2 тыс. протестующих. Из них лишь 1,8% оказались положительными. Еще более 8,5 тыс. протестующих в этом штате обследовались в частных клиниках. Среди них заражены оказались не более 1%.
В Нью-Йорке, по информации городских властей, среднее число положительных тестов на коронавирус в течение последней недели составляло не более 3%. При этом данный показатель снижался или сохранял стабильность с 5 июня. Как уточняет The Wall Street Journal, власти городов Сиэтл (штат Вашингтон) и Чикаго (штат Иллинойс) также подтвердили, что среди их населения в последнее время не было зафиксировано резкого скачка случаев инфицирования.
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