На месте взрыва газа в киевской многоэтажке найден 1 погибший

Один человек погиб вследствие взрыва газовоздушной смеси в 9-этажном жилом доме по ул.Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева в воскресенье утром, трое человек уже разблокированы из-под завалов.
«По состоянию на 11:00 найден 1 погибший человек. Эвакуирован 21 человек. Разблокированы 3 человека. Проводятся работы по дальнейшей эвакуации жителей дома», — сообщается на странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.
Ранее в воскресенье, в 10:00, в девятиэтажном жилом доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа без последующего горения, были разрушены перекрытия пяти этажей с 4-го по 8-й. Изначально сообщался другой адрес дома.
На фотографиях с места происшествия видно, что взрыв почти полностью разрушил три расположенные друг над другом квартиры многоэтажки с 5 до 7 этаж, разрушены внешние стены смежных комнат в каждой из трех соседних с ними квартир с одной из сторон, также местами повреждены перекрытия и разрушены балконы в квартирах на 4 и 8 этажах, расположенных выше и ниже разрушенных. В других квартирах местами выбиты окна и балконные рамы. Примерно в 4 метрах от дома, в котором произошел взрыв, расположен другой аналогичный 9-этажный дом из бетонных панелей.
По данным ГСЧС, на месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГСЧС и сотрудники Национальной полиции. От ведомства привлечено 75 человек личного состава и 15 единиц техники.
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