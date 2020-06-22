Зеленский подписал закон, освобождающий выпускников от ВНО

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который в связи с ситуацией с распространением коронавирусной болезни (Covid-19) освобождает от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) соискателей образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году.
«Президент подписал закон „об освобождении от ГИА“. Сейчас Министерство образования и науки готовит к обнародованию письмо с разъяснениями относительно конкретных действий по реализации положений этого закона», — написал на своей странице в Facebook образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.
Закон предусматривает изменение нормы закона «Об образовании» по определению правительством в условиях карантина продолжительности учебного года, а также предоставление ученикам и студентам, которые завершают получение полного общего среднего образования, права выбора вида оценки их результатов обучения — путем годового оценивания, или государственной итоговой аттестации, или государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания (ВНО).
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