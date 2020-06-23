Шмыгаль уже обещает ипотеку под 5%

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что целью власти является снижение ставки ипотеки до 5-7%.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Наша цель вообще 5-7%, а не 10%. 10% — это начальная минимальная цель для ипотеки, чтобы сейчас сдвинуть экономику с места», — сказал Шмыгаль в эфире телеканала «Первый Западный».

Премьер отметил, что уже осенью будет наблюдаться удешевление финансовых ресурсов.

«Мы будем создавать условия, чтобы это произошло еще летом, но система большая и стабильная, и инерционность является неким залогом стабильности банковской и денежно-кредитной систем», — добавил Шмыгаль.

Напомним, в мае президент Владимир Зеленский заявил, что власть пытается «дожать» банковскую систему, чтобы запустить кредитование бизнеса под низкие проценты.

«Уже год я борюсь, это уже второе правительство, чтобы у нас ипотека была под 10%. В ближайшее время впервые в Украине будет ипотека для каждого под 10%», — сказал Зеленский.