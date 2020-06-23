Один из крупнейших мировых инвестфондов заинтересован в 7 украинских предприятиях

Министерство иностранных дел и Фонд госимущества (ФГИ) Украины провели учредительную встречу с инвестиционным фондом Mubadala (ОАЭ), обсудив его участие в большой приватизации и заинтересованность в семи украинских предприятиях из перечня инвестиционного атласа, сообщает пресс-служба МИД.

«Министерство иностранных дел и наше посольство в Объединенных Арабских Эмиратах работают для привлечения инвестиций в Украину. Я очень доволен, что фонд Mubadala заинтересован принять участие в большой приватизации в Украине. Это хороший сигнал, что мощные мировые игроки видят большой потенциал Украины, и хотят инвестировать. Кроме того, участие крупных инвестиционных фондов делает процесс большой приватизации более конкурентным», — цитирует слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы пресс-служба МИД Украины во вторник.

Как отмечается, представителей одного из крупнейших инвестиционных фондов мира заинтересовало участие в конкурсе по семи украинским предприятиям, среди которых ОГХК, «Центрэнерго» и ряд облэнерго.

Участники встречи обсудили стадию подготовки проектов и операционные вопросы. В частности, они договорились при содействии МИД и посольства Украины в ОАЭ установить связь на операционном уровне между представителями Mubadala и ФГИ.

При условии открытия границ между Украиной и ОАЭ уже в июле может состояться визит в Украину комиссии фонда, которая сможет увидеть и оценить привлекательность объектов.

Встреча состоялась в развитие договоренностей президента Украины Владимира Зеленского и лидера ОАЭ, наследного принца эмирата Абу-Даби, заместителя Верховного главнокомандующего Вооруженных Сил ОАЭ Шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахаяна. В ней приняли участие советник министра иностранных дел Александра Василенко, посол Украины в ОАЭ Юрий Полурез, представители регионального хед-офиса Mubadala, Председатель Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко, его заместители Тарас Елейко и Сергей Игнатовский.

В МИД сообщили, что международный инвестиционный фонд Mubadala (Абу-Даби, ОАЭ) — один из крупнейших инвестиционных фондов мира, который владеет активами на более $850 млрд.