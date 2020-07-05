Трамп заявил, что США всегда будут противостоять социализму

Власти Соединенных Штатов всегда будут противостоять социализму. С таким заявлением американский президент Дональд Трамп выступил в воскресенье, поздравляя Венесуэлу с Днем независимости.

«Сегодня, в 209-ю годовщину принятия Декларации независимости Венесуэлы, Соединенные Штаты подтверждают свою солидарность с народом Венесуэлы. Народ Венесуэлы страдает, находясь под нелегитимным и тираническим режимом, который стремится уничтожить демократические институты, нарушать права человека, участвовать в безудержной коррупции и использовать самый ужасный в современной истории экономический и гуманитарный кризис», — сказано в заявлении Трампа.

«Моя администрация всегда будет противостоять социализму», — подчеркнул американский президент.

При этом глава вашингтонской администрации отметил, что власти США «возлагают большие надежды» на жителей Венесуэлы. «Благодаря их настойчивости и смелости Венесуэла обретет истинную независимость», — заявил хозяин Белого дома.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Беларусь, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.