Трамп заявил, что США всегда будут противостоять социализму

Власти Соединенных Штатов всегда будут противостоять социализму. С таким заявлением американский президент Дональд Трамп выступил в воскресенье, поздравляя Венесуэлу с Днем независимости.
«Сегодня, в 209-ю годовщину принятия Декларации независимости Венесуэлы, Соединенные Штаты подтверждают свою солидарность с народом Венесуэлы. Народ Венесуэлы страдает, находясь под нелегитимным и тираническим режимом, который стремится уничтожить демократические институты, нарушать права человека, участвовать в безудержной коррупции и использовать самый ужасный в современной истории экономический и гуманитарный кризис», — сказано в заявлении Трампа.
«Моя администрация всегда будет противостоять социализму», — подчеркнул американский президент.
При этом глава вашингтонской администрации отметил, что власти США «возлагают большие надежды» на жителей Венесуэлы. «Благодаря их настойчивости и смелости Венесуэла обретет истинную независимость», — заявил хозяин Белого дома.
Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Беларусь, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016