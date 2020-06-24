ГБР вызывает Порошенко на допрос в качестве подозреваемого в деле о захвате власти

Государственное бюро расследований (ГБР) вызывает пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко 30 июня на допрос в качестве подозреваемого, сообщает пресс-служба ГБР.
«Сообщение о вызове. В соответствии со ст.133, 135-139, 224 Уголовно-процессуального кодекса Украины подозреваемый Порошенко П.А. вызывается на 10:00 30 июня 2020 года в Государственное бюро расследований для допроса в качестве подозреваемого, проведение одновременного допроса и других процессуальных действий в уголовном производстве № 62019000000000753», — говорится в сообщении ГБР на странице в Фейсбуке.
Отмечается, что явка подозреваемого по адресу г.Киев, ул. Симона Петлюры, д.15 обязательна.
Как сообщалось, в конце мая 2019 года бывший заместитель главы администрации президента времен президента Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что ГБР начало расследование факта захвата пятым президентом Порошенко государственной власти и неисполнения решения суда при назначении членов ВСП.
Портнов опубликовал скан-копию официального ответа ГБР на его имя от 28 мая следующего содержания: «Сообщаем, что по результатам рассмотрения Вашего обращения в Единый реестр досудебных расследований 28.05.2019 внесены ведомости по №№ 62019000000000753, 62019000000000754 о совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.109, ч.3 ст.382 УК Украины».
Так, в тексте уголовного производства № 62019000000000753 говорится, что от Портнова поступило заявление о возможном совершением Порошенко и другими лицами «захвата государственной власти, что проявилось в неправомерном влиянии на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия, в период марта-мая 2019 года».
10 сентября 2019 года адвокат Порошенко Игорь Головань обнародовал показания своего клиента в уголовном производстве по факту возможного захвата государственной власти и неисполнения решения суда при проведении конкурса по добору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия (ВСП).
В опубликованном тексте собственноручных показаний Порошенко речь идет об уголовном производстве № 62019000000000753, зарегистрированном по факту возможного захвата государственной власти и неисполнения решения суда при проведении конкурса по добору кандидатов для осуществления президентом Украины назначения членов Высшего совета правосудия и назначения членов Высшего совета правосудия (по ч.3 ст.109, ч.3 ст.382 Уголовного кодекса Украины).
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UA . ЄВРЕЙСЬКОРОСІЙСЬКИЙ КАГАЛ БОЇТЬСЯ НЕ ЄВРЕЯ ДЖО БАЙДЕНА І ЛЮДСТВА.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ........,