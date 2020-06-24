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ГБР вызывает Порошенко на допрос в качестве подозреваемого в деле о захвате власти

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ГБР вызывает Порошенко на допрос в качестве подозреваемого в деле о захвате власти

Государственное бюро расследований (ГБР) вызывает пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко 30 июня на допрос в качестве подозреваемого, сообщает пресс-служба ГБР.

«Сообщение о вызове. В соответствии со ст.133, 135-139, 224 Уголовно-процессуального кодекса Украины подозреваемый Порошенко П.А. вызывается на 10:00 30 июня 2020 года в Государственное бюро расследований для допроса в качестве подозреваемого, проведение одновременного допроса и других процессуальных действий в уголовном производстве № 62019000000000753», — говорится в сообщении ГБР на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что явка подозреваемого по адресу г.Киев, ул. Симона Петлюры, д.15 обязательна.

Как сообщалось, в конце мая 2019 года бывший заместитель главы администрации президента времен президента Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что ГБР начало расследование факта захвата пятым президентом Порошенко государственной власти и неисполнения решения суда при назначении членов ВСП.

Портнов опубликовал скан-копию официального ответа ГБР на его имя от 28 мая следующего содержания: «Сообщаем, что по результатам рассмотрения Вашего обращения в Единый реестр досудебных расследований 28.05.2019 внесены ведомости по №№ 62019000000000753, 62019000000000754 о совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.109, ч.3 ст.382 УК Украины».

Так, в тексте уголовного производства № 62019000000000753 говорится, что от Портнова поступило заявление о возможном совершением Порошенко и другими лицами «захвата государственной власти, что проявилось в неправомерном влиянии на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия, в период марта-мая 2019 года».

10 сентября 2019 года адвокат Порошенко Игорь Головань обнародовал показания своего клиента в уголовном производстве по факту возможного захвата государственной власти и неисполнения решения суда при проведении конкурса по добору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия (ВСП).

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В опубликованном тексте собственноручных показаний Порошенко речь идет об уголовном производстве № 62019000000000753, зарегистрированном по факту возможного захвата государственной власти и неисполнения решения суда при проведении конкурса по добору кандидатов для осуществления президентом Украины назначения членов Высшего совета правосудия и назначения членов Высшего совета правосудия (по ч.3 ст.109, ч.3 ст.382 Уголовного кодекса Украины).

Петр Порошенко, ГБР
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Комментарии (1)
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko только что

UA . ЄВРЕЙСЬКОРОСІЙСЬКИЙ КАГАЛ БОЇТЬСЯ НЕ ЄВРЕЯ ДЖО БАЙДЕНА І ЛЮДСТВА.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ........,
ответить

UA . ОКУПАНТ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЦЕ СТО ПРОЦЕНТІВ БУЛА Є І БУДЕ ТІЛЬКИ БРЕХНЯ.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........

UA . ЦЕ СКАЗАНО ПРЕЗИДЕНТОМ РОСІЇ ГРАНИЦЫ РОССИИ . Н И Г Д Е . НЕ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ЦЕ ЗНАЧИТЬ ЩО РОСІЯ ЦЕ ВСЕЛЕННА ЦЕ ВІЧНІСТЬ І БЕЗКОНЕЧНІСТЬ ЦЕ ЗНАЧИТЬ ЩО ЛЮДСТВО БЕЗ АДЕКВАТНОЇ РЕАКЦІЇ НА РОСІЮ ЯДЕРНО ОЗБРОЄННОГО МАСОВОГО ВБИВЦЮ СОТЕНЬ МІЛІОНІВ ЖЕРТВ ЦЕ НЕ ОБРАЗА ЦЕ ГІРКА КОНСТАТАЦІЯ ВПЕРТОЇ РЕЧІ ФАКТУ НО ЛЮДСТВО ЦЕ ПОЗБАВЛЕНИЙ РОЗУМУ ПРИРЕЧЕНИЙ РОСІЄЮ НА СМЕРТЬ . Д Е Б І Л . ДЕБІЛАМ ВІЧНАЯ ПАМ'ЯТЬ.........БОГ РУСЬ ПСЕВДОЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........

UA . ПОДАРКИ РОССИЙСКОГО НАРОДА ЦЕ СОТНІ МІЛІОНІВ НЕВИННО УБІЄННИХ РОСІЄЮ ЖЕРТВ.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........

0
Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 6 минут назад

UA . ЄВРЕЙСЬКОРОСІЙСЬКИЙ КАГАЛ БОЇТЬСЯ НЕ ЄВРЕЯ ДЖО БАЙДЕНА І ЛЮДСТВА.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ........,

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