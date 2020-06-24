ГБР сообщило о подозрении в госизмене Януковичу и двум экс-министрам обороны

Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, двум бывшим министрам обороны страны Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву.

«Они подозреваются в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (в редакции от 5 апреля 2001 года)», — говорится в обнародованном в среду вечером пресс-службой ГБР сообщении.

Следствие заявляет, что Янукович вместе с Саламатиным и Лебедевым с 2012 по 2014 год совершили государственную измену — «а именно действия, направленные на подрыв суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, подрыва ее обороноспособности, предоставлении Российской Федерации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины».

В ГБР указываются, что подозреваемые целенаправленно снижали обороноспособность Украины с помощью так называемого реформирования Вооруженных сил, которое заключалось в сокращении численности, расформировании (переформировании) отдельных воинских соединений, воинских частей и подразделений, изменения их места дислокации.

Такие действия совершались в частности на территории Автономной Республики Крым, что в дальнейшем привело к аннексии полуострова.