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Прокурор Майдана Яблонский теперь расследует травлю и убийства активистов Революции Достоинства, – СМИ

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Прокурор Майдана Яблонский теперь расследует травлю и убийства активистов Революции Достоинства, – СМИ

Недальновидная кадровая политика действующей власти может стать причиной провала расследования преступлений, совершенных режимом Януковича во время Революции Достоинства. Об этом пишет издание ОРД в своем материале — «От прокурора, который арестовывал майдановцев, до руководителя управления ГБР: кто такой Артем Яблонский».

Журналисты издания обращают внимание на то, что в настоящее время следствием по делам Майдана фактически руководит Артем Яблонский, следователь 3-го отдела Государственного бюро расследований. В 2013-14 годах Яблонский был прокурором и старшим прокурором Голосеевского района Киева. И активно участвовал в преследованиях активистов Революции Достоинства.

«Яблонского допрашивали по делу по фактам неправомерных действий сотрудников органов внутренних дел, прокуратуры и суда в отношении участников мирных акций протеста в декабре 2013 — феврале 2014 года, что привело к незаконному задержанию и привлечению их к уголовной ответственности ... На допросе он заявил, что в январе 2014 года заместитель прокурора района по фамилии Шпирь поручил ему принять участие в рассмотрении и поддержать ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей для активистов, задержанных во время акций протеста. В результате его работы были взяты под стражу по меньшей мере трое активистов — Андрей Судраб, Дмитрий Москалец и Дмитрий Полтавец», — пишет ОРД.

«Когда нас судили, я этому прокурору (Яблонскому — ред.) новорил: „На основании каких показаний свидетелей вы нас судите?“. А он мне начал рассказывать о трех беркутовцах из Запорожья, которые написали о том, что мы якобы бросали бутылки, камни и зажигательную смесь... Но когда меня арестовали, у меня взяли дактилоскопию, которая показала отсутствие на моих руках соответствующих отпечатков», — вспоминает события 2014 активист Андрей Судраб.

Он добавляет, что не понимает, как Яблонский, который сначала выступал стороной обвинения активистов Майдана, теперь может расследовать эти дела: «Это перегиб нашей системы. Он (Яблонский — Ред.) — негодяй. Знаете, это как в фильме „Свадьба в Малиновке“: красные придут — грабят, белые придут — тоже грабят».

Журналисты удивлены, что после Революции Достоинства Яблонский продолжил работать в прокуратуре и когда не прошел переаттестацию... попал в Государственное бюро расследований. На новой должности бывший прокурор Майдана отличился тем, что оправдывал назначение бывшего адвоката Януковича — Александра Бабикова — заместителем директора ГБР.

«Люди, лично знакомые с Яблонским, характеризуют его как крайне мстительное лицо, готовое унижать достоинство и честь других. Один из сотрудников управления ГБР, в котором работает Яблонский, рассказывает о том, что он часто использует методы угроз к подчиненным и заставляет их работать сверхурочно», — пишут журналисты.

Яркий пример мстительности Яблонского — история Александра Черноблавского. В свое время тот работал в Департаменте специальных расследований ГПУ и инициировал проверку на причастность Яблонского к преследованию майдановцев. Позже Черноблавский перешел на работу в ГБР, возглавлял целый отдел. Когда туда отправили Яблонского, то Черноблавского «понизили» до обычного следователя, а Яблонский даже заставлял своего «обидчика» мыть туалеты в ГБР.

Журналисты обращают внимание и на состояние бывшего прокурора Майдана. Еще 2015 году в своей декларации он указал всего лишь 235 тысяч гривен сбережений. Тогда как 2019-го стал уже миллионером — общая сумма средств, которые он задекларировал, составляет 1 млн 127 тысяч гривен. И при этом он продолжает якобы жить с мамой и декларировать пользование комнатой в общежитии.

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«Сейчас понятно — в ГБР существует прямой конфликт интересов. Потому что не может человек, который преследовал активистов, прозрачно и справедливо расследовать преступления против них. И ликвидировать это преступное недоразумение должен новый конкурс на должность руководителя управления по расследованию преступлений на Майдане. Но уже сейчас становится понятно — честного конкурса, а затем мощной и нацеленной на результат команды — не будет. Ведь Артем Яблонский — один из членов конкурсной комиссии, имеет прямое влияние на выбор руководителя управления по расследованию дел о преследовании активистов в 2013-2014 годах», — заключают журналисты.

Виктор Янукович, Андрей Портнов, Революция достоинства, ГБР, расстрел, Майдан, Артем Яблонский, Александр Черноблавский
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