Януковичу сообщили о новом подозрении

Государственное бюро расследований и Офис генпрокурора сообщили о новом подозрении бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Теперь ему инкриминируют и управление организованной преступной группы.
Об этом сообщили в ГБР.
По версии следствия, в состав организованной преступной группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и Вооруженных сил Украины. Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений во время Майдана в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014, а именно:
«Установлено, что из-за действий этой организованной группы только в указанный период погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести», — сообщили в ГБР.
Уведомление о подозрении направлено по последним известным местам жительства Януковича, копии вручены его защитникам.
Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ намерено обратиться в Интерпол, чтобы объявить Януковича в международный розыск.
Тем временем Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал рассматривать жалобу Януковича на предвзятость украинских судов.
В отношении бывшего президента в Украине открыто 8 уголовных дел, а также вынесен приговор к 13 годам тюрьмы за государственную измену.
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