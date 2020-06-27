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Мартыненко заявил, что решение швейцарского суда не вступило в силу, и обжаловано в апелляции

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Мартыненко заявил, что решение швейцарского суда не вступило в силу, и обжаловано в апелляции

Решение швейцарского суда в отношении экс-депутата Николая Мартыненко является промежуточным, и не вступило в силу, поскольку экс-депутат уже обжаловал его в апелляционном суде. Мартыненко считается неосужденным, пока не пройдены все судебные инстанции.

Об этом сообщила пресс-служба бывшего народного депутата.

Как сообщает пресс-служба, «тезис о „28 месяцах заключения“ является неправдивой, ведь на самом деле 16 месяцев из них является условным сроком.

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Также не соответствует действительности информация о „24 месяцах заключения“ для Павла Скаленко» — на самом деле это также условный срок«.

Мартыненко подчеркивает, что он не совершал преступления, категорически не соглашается с решением суда и оно выходит за юридические рамки.

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«Из-за мировых карантинных ограничений и закрытые границы я не смог присутствовать на заседании суда первой инстанции и дать свои объяснения. Я не смог лично ответить на вопросы суда и засвидетельствовать всю беспочвенность упоминаний моего имени в этом деле. Решение суда является промежуточным и окончательным, оно не вступило в силу и я уже обжаловал его в апелляции», — сказал он.

Швейцарский адвокат Николая Мартыненко Реза Вафадар в комментарии отметил, что «в Швейцарии человек считается невиновным и неосужденным, пока не пройдены все стадии швейцарской юридической системы — апелляцию и федеральный Верховный суд».

Мартыненко сказал, что ему непонятны мотивы такого решения суда первой инстанции.

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«Выглядит так, что эти мотивы находятся за пределами уголовного права и законодательства Швейцарии. Я не нарушал никаких законов и готов помочь швейцарскому правосудию разобраться в деле, которая основывается на извращенной и манипулятивной информации. Я буду настаивать на том, чтобы лично свидетельствовать в Апелляционном суде Швейцарии и показать всю беспочвенность этого дела», — добавил Мартыненко.

По его словам, он сам выступил инициатором скорейшего рассмотрения дела в суде. По словам бывшего депутата, «швейцарский прокурор Урс Кьолли пытался не допустить передачи дела в суд, осознавая ее провальность».

суд, апелляция, Николай Мартыненко
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