США выделили Украине помощь на борьбу с паводками

Соединенные Штаты Америки выделили деньги на борьбу с паводками на западе Украины. Речь идет о помощи на сумму 100 тысяч долларов.
Об этом говорится в сообщении посольства США в Facebook.
В посольстве отметили, что США поддерживают Украину во время наводнений на западе страны.
«С помощью USAID американский народ предоставит новое финансирование в размере 100 тысяч долларов для поддержки Украины в борьбе с этой гуманитарной катастрофой», — говорится в сообщении.
США намерены сотрудничать с правительством Украины в обеспечении быстрого и эффективного использования этих средств, чтобы помочь жителям западных областей преодолеть последствия стихийного бедствия.
Напомним, на утро 27 июня оставались подтопленными почти 4 тысячи домов в западных областях; также несколько населенных пунктов до сих пор без света.
В результате паводков в Ивано-Франковской области погибли три человека, разрушены дома, почти сотня мостов и сотни километров автомобильных дорог; непогода также нанесла ущерб Львовской, Закарпатской и Черновицкой областям.
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