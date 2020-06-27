Всемирный банк выделил Украине 350 млн долларов кредита

Совет исполнительных директоров Всемирного банка принял решение о выделении Украине 350 млн долларов кредита. Первый транш пойдет на экономическое восстановление, поддержку реформ и смягчение последствий пандемии COVID-19.
Об этом говорится в сообщении на сайте банка.
По словам директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Арупа Бенерджи, 350 млн долларов выделяется на поддержку государственного бюджета.
«Всемирный банк приветствует обязательства правительства по реформам, направленных для подготовки экономики к восстановлению в частности, существенные шаги, предпринятые для снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель и увеличение выплат уязвимым группам населения пожилого возраста», — добавил он.
Кроме того, в банке отмечают реформу газового сектора Украины путем создания независимого оператора ГТС, а также принятие закона об открытии рынка сельскохозяйственных земель.
Также сообщается, что всего в рамках этой программы будет два транша. Второй будет направлен на поддержку дальнейшей земельной реформы и увеличением пенсионных выплат.
Напомним, ранее сообщалось, что Всемирный банк выделит Украине всего 1 млрд долларов до конца года, а первый транш в 350 млн ожидается в июле.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016