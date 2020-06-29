Большинство украинцев считают справедливыми дела против Порошенко

Большинство украинцев считают, что расследование уголовных производств против экс-президента Петра Порошенко является справедливым.
Об этом отмечается в опросе КМИС, проведенном с 20 по 23 июня.
Участникам исследования был задан вопрос о том, является ли расследование уголовных производств против Порошенко наказанием за нарушение им закона и борьбой за справедливость, или же политическим преследованием Порошенко действующей властью.
51% опрошенных выбрали первый вариант, 30% — второй, 19% сказали, что им трудно ответить на этот вопрос.
Опрос проводился с 20 по 23 июня 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
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