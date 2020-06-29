Противников медреформы в стране почти в два раза больше, чем сторонников

40% украинцев против продолжения медицинской реформы, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 20 по 23 июня.

25% респондентов ответили, что поддерживают продолжение второго этапа медицинской реформы, 32% сказали, что они мало знают об этом и у них нет сформированного мнения на этот счет, остальные затруднились с ответом или отказались отвечать.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основании случайной выборки мобильных телефонных номеров.