Во второй тур в Киеве выходят Кличко и Верещук: свежие рейтинги

Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее воскресенье, за Виталия Кличко проголосовали бы 37,6%, за Ирину Верещук — 13,3%.

Об этом, как сообщает Интерфакс-Украина, свидетельствуют результаты опроса центра политических исследований «Имидж-контроль». Опрос проводился 6-8 сентября во всех десяти административно-территориальных районах Киева. В нем приняли участие 2035 респондентов, статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Третье место в рейтинге занял Андрей Пальчевский. За него готовы отдать свои голоса 6,4% среди тех, кто пойдет на выборы. Далее следуют Алексей Кучеренко (6,1%), Сергей Притула (5,3%), Андрей Ильенко (4,5%) и Дмитрий Гордон (3,9%). Ни один из остальных кандидатов не преодолевает отметку в 3%. Не определились с кандидатом — 4,8% избирателей.

Явка на выборах прогнозируется высокая: 52% опрошенных заявили, что обязательно пойдут на выборы, еще 32,8% скорее всего пойдут на выборы. Скорее всего не пойдут на выборы 9,6%, а однозначно не будут участвовать в выборах 5,6%.

Напомним, что за месяц рейтинг Ирины Верещук вырос на 4,8% (с 8,5 до 13,3%), а Виталия Кличко — на 0,8% (с 36,8: до 37,6%). Рейтинг Андрея Пальчевский упал с 9,3% до 6,4%. Предыдущий опрос центр политических исследований «Имидж-контроль» проводил 1-9 августа 2020.

За политическую партию «Слуга народа» в столице готовы проголосовать 17,6% киевлян. Первое место в рейтинге занимает партия «УДАР», которая набирает чуть больше — 17,7%. На третьем месте «Европейская солидарность» с 11,7%. Далее идут «Батькивщина» с 9,6% поддержки киевлян и «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 6%. У партии Игоря Смешко «Сила и честь» всего 5% голосов. Остальные политсилы не преодолевает 5%-й барьер.