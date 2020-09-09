Во второй тур в Киеве выходят Кличко и Верещук: свежие рейтинги

Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее воскресенье, за Виталия Кличко проголосовали бы 37,6%, за Ирину Верещук — 13,3%.
Об этом, как сообщает Интерфакс-Украина, свидетельствуют результаты опроса центра политических исследований «Имидж-контроль». Опрос проводился 6-8 сентября во всех десяти административно-территориальных районах Киева. В нем приняли участие 2035 респондентов, статистическая погрешность не превышает 2,2%.
Третье место в рейтинге занял Андрей Пальчевский. За него готовы отдать свои голоса 6,4% среди тех, кто пойдет на выборы. Далее следуют Алексей Кучеренко (6,1%), Сергей Притула (5,3%), Андрей Ильенко (4,5%) и Дмитрий Гордон (3,9%). Ни один из остальных кандидатов не преодолевает отметку в 3%. Не определились с кандидатом — 4,8% избирателей.
Явка на выборах прогнозируется высокая: 52% опрошенных заявили, что обязательно пойдут на выборы, еще 32,8% скорее всего пойдут на выборы. Скорее всего не пойдут на выборы 9,6%, а однозначно не будут участвовать в выборах 5,6%.
Напомним, что за месяц рейтинг Ирины Верещук вырос на 4,8% (с 8,5 до 13,3%), а Виталия Кличко — на 0,8% (с 36,8: до 37,6%). Рейтинг Андрея Пальчевский упал с 9,3% до 6,4%. Предыдущий опрос центр политических исследований «Имидж-контроль» проводил 1-9 августа 2020.
За политическую партию «Слуга народа» в столице готовы проголосовать 17,6% киевлян. Первое место в рейтинге занимает партия «УДАР», которая набирает чуть больше — 17,7%. На третьем месте «Европейская солидарность» с 11,7%. Далее идут «Батькивщина» с 9,6% поддержки киевлян и «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 6%. У партии Игоря Смешко «Сила и честь» всего 5% голосов. Остальные политсилы не преодолевает 5%-й барьер.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016