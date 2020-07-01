Киев усиливает карантинные меры

Согласно постановлению правительства, власти Киева приняли решение об усилении противоэпидемических мероприятий в столице, заявил мэр Виталий Кличко.

«Хочу сообщить, что в соответствии с постановлением правительства, город принял решение об усилении противоэпидемических мероприятий в столице. В частности, ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) — до 22:00. Ограниченно также проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера — с 22:00», — сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции в среду.

Он отметил, что ограничения вынужденные и направлены на сдерживание распространения коронавируса в столице.

Как сообщалось, количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 101 человека, среди них — 7 медиков, при этом растет число госпитализированных с пневмонией.