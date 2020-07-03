Эрдоган прокомментировал ситуацию вокруг собора Святой Софии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что обвинения в адрес Анкары в связи с возможностью лишения собора Святой Софии статуса музея являются нападками на суверенитет страны.

Высший административный суд Турции — Госсовет в четверг рассмотрел вопрос об изменении статуса собора Святой Софии и превращении его в мечеть. Решение будет оглашено в течение 15 дней. Госсовет считает, что для изменения статуса собора достаточно указа президента, сообщило греческое телевидение ERT.

«Обвинения в адрес нашей страны в связи с Айя Софией по сути являются нападками на суверенитет Турции», — заявил президент, выступая в стамбульском районе Левент. Выступление транслировалось турецкими телеканалами.

«Мы не вмешиваемся в дела молельных учреждений в других странах, таким же образом, ни у кого нет права или полномочий вмешиваться в вопросы, связанные с нашей святыней», — подчеркнул Эрдоган.

По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, его страна вправе изменить статус собора, превратив его в мечеть, без учета мнений других государств.

Айя София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.