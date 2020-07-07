Войти
Трамп заявил, что США всегда будут противостоять социализму
позиция
Трамп заявил, что США всегда будут противостоять социализму
Кабмин запланировал три этапа повышения минимальной зарплаты
официально
Кабмин запланировал три этапа повышения минимальной зарплаты

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

резонанс
RSS

Член наблюдательного совета «Укрзализныци» остановил тендеры компании по реализации металлолома

204
Член наблюдательного совета «Укрзализныци» остановил тендеры компании по реализации металлолома

АО «Укрзализныця» приостановила реализацию металлолома из списанных вагонов. 

Об этом БизнесЦензор стало известно от участников рынка.

По их информации, инициатором приостановки стал член наблюдательного совета «УЗ» Кристиан Кун, в сферу компетенции которого относятся закупки и продажи имущества ж/д компании. Списанные вагоны предполагается не отправлять на лом, а ремонтировать.

Ранее УЗ заявляла о планах нарастить продажи металлолома в 2020 году до 276 тыс. т на сумму 1,1 млрд. грн. Эти деньги планировалось направить на поддержание финансовой стабильности компании. Сейчас персонал УЗ переведен на 4-дневный график работы.

«Укрзализныця» долгое время не могла договориться с основными потребителями лома — метпредприятиями — об условиях отгрузки сырья. Железнодорожники настаивали на том, чтобы покупатели самостоятельно вывозили металлолом с площадок ж/д компании. В то же время металлурги называли такой подход рискованным и предлагали традиционный вариант — покупать уже погруженное в вагоны сырье.

И как только УЗ учла позицию ключевых потребителей металлолома, в июне 2020 года из 38 лотов общим объемом 79 тыс. т лома удалось продать 18 лотов на 53 тыс. т. Выручка «Укрзализныци» от этих тендеров составила 215 млн. грн.

По данным ProZorro.Sales, в 1 полугодии 2020 года «Укрзализныця» продала 105 тыс. т лома на сумму 433 млн. грн.

Читайте также: Резервы НБУ выросли более чем на $3 млрд

Весной объединение предприятий «Укрметаллургпром» призвало УЗ принять меры для увеличения продаж лома. Проблема сбора металлолома актуализировалась для металлургов на фоне карантинных ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Именно поэтому метпредпрятия просили УЗ повысить эффективность реализации металлолома и активизировать списание вагонов.

В распоряжении «Укрзализныци» находится свыше 300 тыс. т. лома.

Укрзалізниця, металлолом
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 7 июля 2020
Понедельник, 6 июля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Если бы Антонов достался китайцам?

Если бы сейчас Антонов достался китайцам? Они бы его тоже угробили, махнув рукой, что продукция устаревшая и неконкурентная? А может на его базе создали гиганта, что бросил бы вызов Боингу и Эрбасу? Можете не угадывать. Скажу, что конкретно сделали бы китайцы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инфляционном разогреве экономики

В мейнстримном экономическом дискурсе преобладает точка зрения о полезности стимулирования экономического роста инфляционными методами. Одни предлагают не стесняться печатать деньги, другие считают, что нужно и дальше снижать ставку НБУ, чтобы дешевели кредиты и росло кредитование. Первые недооценивают (или вовсе игнорируют) инфляционные последствия. Вторые не берут во внимание, что связь между ставкой НБУ, уровнем процентных ставок прямому заемщику, объемом кредитования с ростом экономики много сложнее, чем принято считать, а влияние процентных ставок на рост экономики многоранно и нелинейно.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016