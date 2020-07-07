Член наблюдательного совета «Укрзализныци» остановил тендеры компании по реализации металлолома

АО «Укрзализныця» приостановила реализацию металлолома из списанных вагонов.
Об этом БизнесЦензор стало известно от участников рынка.
По их информации, инициатором приостановки стал член наблюдательного совета «УЗ» Кристиан Кун, в сферу компетенции которого относятся закупки и продажи имущества ж/д компании. Списанные вагоны предполагается не отправлять на лом, а ремонтировать.
Ранее УЗ заявляла о планах нарастить продажи металлолома в 2020 году до 276 тыс. т на сумму 1,1 млрд. грн. Эти деньги планировалось направить на поддержание финансовой стабильности компании. Сейчас персонал УЗ переведен на 4-дневный график работы.
«Укрзализныця» долгое время не могла договориться с основными потребителями лома — метпредприятиями — об условиях отгрузки сырья. Железнодорожники настаивали на том, чтобы покупатели самостоятельно вывозили металлолом с площадок ж/д компании. В то же время металлурги называли такой подход рискованным и предлагали традиционный вариант — покупать уже погруженное в вагоны сырье.
И как только УЗ учла позицию ключевых потребителей металлолома, в июне 2020 года из 38 лотов общим объемом 79 тыс. т лома удалось продать 18 лотов на 53 тыс. т. Выручка «Укрзализныци» от этих тендеров составила 215 млн. грн.
По данным ProZorro.Sales, в 1 полугодии 2020 года «Укрзализныця» продала 105 тыс. т лома на сумму 433 млн. грн.
Весной объединение предприятий «Укрметаллургпром» призвало УЗ принять меры для увеличения продаж лома. Проблема сбора металлолома актуализировалась для металлургов на фоне карантинных ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Именно поэтому метпредпрятия просили УЗ повысить эффективность реализации металлолома и активизировать списание вагонов.
В распоряжении «Укрзализныци» находится свыше 300 тыс. т. лома.
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