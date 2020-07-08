Правительство собирается закупить гречку в резерв

Правительство Украины намерено закупать гречку в резерв, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
«Да, в этом году гречихой засеяли на 10 тыс. га больше — 74 тыс. га. Однако нужно, чтобы начали закупать в резерв. Пока мы работаем над корпоративным управлением. Пока есть вопросы к ГПЗКУ (Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины — Ред.), Аграрному фонду», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
При этом Петрашко отметил, что министерство отрабатывает способы, как это сделать прозрачно.
«Отрабатываем, как это сделать прозрачно, чтобы избежать злоупотреблений, как это было в прошлые периоды», — сказал глава Минэкономики.
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