Ученые исследовали подземелья Святой Софии в Стамбуле

Турецкие ученые провели исследования подземных систем водостоков Святой Софии в Стамбуле и изучили возможность возобновления их функционирования.

Об этом передает Укринформ со ссылкой на информацию, распространенную учеными университета Фатих Султан Мехмет, которые проводили исследования.

«Нам следует думать об этих туннелях, как о сосудах. Если эти каналы можно будет восстановить и наладить повторное функционирование, мы дадим возможность зданию дышать», — сказал доцент факультета архитектуры и дизайна Хасан Фырат Дикер.

Проект исследования подземных сооружений Святой Софии начался в период, когда она имела статус музея. Ученые тогда обнаружили около 900 метров подземных водостоков и сооружений, система которых размещена в подземном пространстве под Святой Софией. Благодаря этой системе осуществляется вентиляция здания, что защищает от избыточной влажности.

«Мы осуществили ренгологическое исследование. Кроме уже известных водостоков, нам также удалось добраться до мест, в которые раньше нельзя было попасть. Мы нашли новые подземелья», — рассказал ученый.

По его словам, если существующие коммуникации расчистить, то сооружению не нужно никакое искусственное кондиционирование воздуха.

Напомним, 10 июля Государственный совет (высший административный суд) Турции отменил решение правительства от 1934 года о статусе музея собора Святой Софии в Стамбуле, что позволяет снова использовать этот памятник как мечеть.

Это решение турецких властей раскритиковали ЕС, США, Германия, Всемирный совет церквей и Папа Римский. Однако президент Турции заявил, что это внутренний вопрос Турции и мнение других стран не повлияет на решение об изменении статуса собора.

Собор Святой Софии, построенный при императоре Византии Юстиниане в 537 году, более тысячи лет был самым большим храмом христианского мира. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году его превратили в главную мечеть Османского государства.