Нидерланды подают в ЕСПЧ иск к России в связи с крушением MH17

Правительство Нидерландов приняло решение подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с ролью этой страны в крушении рейса MH17. Об этом сообщил в пятницу МИД Нидерландов.

«Подавая это межгосударственное ходатайство, правительство делится всей доступной и имеющей отношение к делу информацией о крушении MH17», — говорится в распространенном заявлении. Эти документы также будут приобщены к индивидуальным искам к РФ родственников жертв крушения.

Параллельно, отмечается в документе, голландское правительство придает большое значение продолжению встреч с российской стороной по вопросу государственной ответственности. Цель этих встреч заключается в том, чтобы «найти справедливое решение в связи с колоссальными страданиями и ущербом, нанесенным крушением MH17», сказали в МИД.

Пассажирский Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа сообщила, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны вооруженных сил РФ, дислоцированной в Курске.