Эрдоган разрешил мусульманам молиться в Святой Софии круглосуточно

Собор Святой Софии в Стамбуле будет открыт для мусульманских поклонений круглосуточно. Соответствующее распоряжение отдал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщил в своем Twitter губернатор провинции Стамбул Али Ерликая.

«Мечеть Айя-София будет открыта 24 часа в сутки. Мы выражаем благодарность нашему президенту», — написал он.

Собор Святой Софии был построен в VI веке и долгое время был символом христианства на Востоке. После захвата Константинополя Османской империей в 1453 году храм переделали в мечеть. С 1934 года он работал в нейтральном статусе музея. В начале июля Госсовет Турции отменил решение, превратившее Святую Софию в музей, а Эрдоган подписал указ о возвращении ей статуса мечети.

В ряде стран, в том числе Греции, Франции и США, выступили против изменения статуса собора.

ЮНЕСКО выразило сожаление из-за решения Анкары изменить статус собора и призвало турецкие власти сохранить «универсальную ценность объекта». В ответ на это Минкультуры страны пообещало заботиться о сохранении здания в качестве исторической и культурной ценности и после того, как оно превратилось в мечеть.