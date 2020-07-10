Зеленский подписал закон о поступлении без ВНО для выпускников с ОРДЛО и Крыма

Севастополя, Донецкой и Луганской областей" № 744-ІХ, сообщает пресс-служба главы государства.
«Мы боремся за молодежь на временно оккупированных территориях, за их ум и талант. Поэтому нужно максимально поощрять таких выпускников переезжать на подконтрольную Украины территорию, поступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования», — сказал Зеленский.
Так, закон, который подписал президент, расширяет права поступления в учреждения высшего образования абитуриентов с временно оккупированных территорий Крыма, Донбасса и населенных пунктов, находящихся на линии соприкосновения. В частности, они смогут поступить в любого заведения высшего образования по квоте, размер которой определяет Министерство образования и науки Украины.
Для указанной категории абитуриентов вступление происходить по результатам вступительных экзаменов или на основе ВНО — по собственному выбору.
Ранее поступление по квоте предусматривался только для жителей временно оккупированного Крыма и г.Севастополя и только до ограниченного перечня высших учебных заведений.
«Закон вступает в силу на следующий день после опубликования», — сказано в сообщении.
Как сообщалось, 3 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект № 3734 «О внесении изменений в закон Украины „О высшем образовании“ (об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей, а также других категорий лиц)».
За документ в целом проголосовало 310 народных депутатов.
Законопроект авторства Зеленского был подан в Верховную Раду 24 июня и был определен президентом как неотложный.
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