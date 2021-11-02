В РФ назвали бессмысленными новые украинские санкции

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий назвал бессмысленными санкционные меры в отношении России, которые сегодня ввел в действие своим указом президент Украины Владимир Зеленский. Ограничения якобы никак не повлияют на «решение жителей Крыма находиться в составе РФ», написал депутат в своем Telegram-канале во вторник.

«Это не первый абсолютно бессмысленный пакет рестрикций, который ровным счетом никак не может повлиять на исторический выбор крымчан по воссоединению с Россией. Полуостров живет вот уже восьмой год по российским законам и полностью интегрирован в правовое поле РФ. Никакими указами президента Украины этого не изменить», — считает Слуцкий.

По его словам, «это театральное действие больше напоминает размахивание кулаками после драки». «Но в Киеве, похоже, полагают, что для политического пиара хороши все средства», — добавил глава комитета Госдумы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во вторник ввел в действие новый пакет санкционных мер в отношении России. В общей сложности четырьмя указами санкции введены против 140 физических и 50 юридических лиц.

Санкции, принятые на заседании Совбеза 15 октября, в основном касаются лиц, которые были причастны к организации незаконных выборов в Госдуму в Крыму и ОРДЛО. Кроме того, в санкционный список попала сеть магазинов Mere и ее бенефициары. Среди компаний, против которых ввели ограничения, также компания Group-IB — один из ведущих игроков на российском рынке киберзащиты, регистратор доменных имен Reg.Ru, симферопольский СИЗО № 1, судостроительный завод «Море» в Феодосии, Севастопольский научно-технический центр «Импульс-2», украинские авиакомпании «Хорс», «Камус Эйр» и «Украинско-средиземноморские авиалинии». Ограничения касаются кроме того губернатора Севастополя Михаила Развожаева, лидера «Ночных волков» Александра Залдостанова и экс-главы «ЦИК ДНР» Романа Лягина.

Это не первый пакет украинских санкций в связи с выборами в Госдуму. Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против участников выборов в Госдуму в Крыму, а также членов территориальных избирательных комиссий региона. Всего в том списке было 95 человек. Ограничительные меры подразумевают блокирование активов, ограничение торговых операций, запрет на перевозки по территории Украины, запрет вывода капитала за ее пределы, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на участие в приватизации и на аренду госимущества.