Войти
Зеленский выступает за ужесточение наказания за ДТП в нетрезвом виде
позиция
Зеленский выступает за ужесточение наказания за ДТП в нетрезвом виде
Трамп недоволен вниманием СМИ к его игре в гольф
резонанс
Трамп недоволен вниманием СМИ к его игре в гольф

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

регулирование
RSS

Рада приняла закон о детенизации рынка металлолома

239
Рада приняла закон о детенизации рынка металлолома

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 2426 о детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом.

Документ поддержали 237 нардепов, передает «Интерфакс-Украина».

Во время обсуждения законопроекта отдельные народные депутаты выступали против раздела металлолома на бытовой и промышленный и против требований к площадкам, на которых собирается лом. Но Рада не поддержала соответствующие поправки к проекту закона.

В пояснительной записке говорится, что законопроект предусматривает необходимость иметь видеонаблюдения в пунктах приема металлолома, что позволяет идентифицировать физическое лицо.

Также предусматривается составления акта о приемке лома — это, по словам авторов документа, также помогает идентификации.

Законопроект № 2426 о детенизации операций с металлоломом зарегистрировали в Раде в ноябре 2019 года, в января 2020 года нардепы одобрили документ в первом чтении.

После этого экономический комитет ВР одобрил законопроект ко второму чтению.

Читайте также: ЦИК Беларуси отказал двум оппозиционным кандидатам в регистрации

По словам авторов документа, закон будет способствовать преодолению коррупционной составляющей на рынке металлолома Украины, а также откроет возможности для привлечения инвестиций и кредитных ресурсов для модернизации.

Сообщается, что после принятия этого закона, по предварительным расчетам, из тени выведут около 20 млрд грн оборотных средств предприятий в сфере заготовки металлолома — в результате этого госбюджет получит около 1 млрд грн дополнительных ежегодных поступлений.

Также подчеркивается, что закон позволит официально оформить около 10 тысяч работников, а также — усилить их социальную защищенность.

металлолом
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 14 июля 2020
Понедельник, 13 июля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как стать лучше, испытывая стресс и давление

Желая что-то изменить, мы часто сталкиваемся с проблемой: мы собираемся регулярно что-то делать - заниматься спортом, медитировать, писать, создавать что-то и т.д. У нас не получается. И мы расклеиваемся. Виним себя, теряем настрой и сдаемся. Это хрупкий, неустойчивый подход. Сделав полдюжины попыток, мы в конце концов решим, что с нами что-то не так. Но с нами все в порядке. Проблема в хрупком подходе, когда мы расклеиваемся, едва потерпев неудачу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Если бы Антонов достался китайцам?

Если бы сейчас Антонов достался китайцам? Они бы его тоже угробили, махнув рукой, что продукция устаревшая и неконкурентная? А может на его базе создали гиганта, что бросил бы вызов Боингу и Эрбасу? Можете не угадывать. Скажу, что конкретно сделали бы китайцы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016