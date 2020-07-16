МИД Польши обвинил Россию из-за звонка пранкеров Дуде

Звонок пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) президенту Польши Анджею Дуде был попыткой дезинформации со стороны России, предположил глава польского МИД Яцек Чапутович в эфире «Польского радио».

«Мы оцениваем это как деятельность России по дезинформации, возможно, направленную на создание противоречий между Польшей и Украиной. На это указывают задавшиеся вопросы», — сказал Чапутович. Он заявил, что борьба с российской дезинформацией продолжается. «Мы должны остерегаться попыток перехватить разговоры и выдать себя за других», — добавил он. Власти Польши уже начали расследование случившегося, и если оно стало результатом чьей-то халатности, последуют выводы.

Комментируя содержание разговора Анджея Дуды с пранкером, Чапутович счел, что президент держался хорошо. «Ответы президента были правильными и не подвергали Польшу угрозе каких-либо недоразумений в отношениях с другими странами», — сказал глава польского МИДа.

Пранкеры позвонили президенту Польши вскоре после его победы на президентских выборах, прошедших в выходные. В разговоре телефонный хулиган представился генсеком ООН Антонио Гутерришем.

В разговоре пранкер поздравил Дуду с победой, после чего начал задавать провокационные вопросы, в том числе об эпидемии коронавируса в стране, сносе советских памятников и планах по захвату Львова. После предложения звонившего забрать украинские территории, «например Львов, и многие другие», Дуда начал заикаться и отвечать сбивчиво: «Что, простите? .. Нет, нет, нет. В Польше даже разговоров таких нет. Теперь это часть Украины, и на этом все. Нет, нет, нет».