Рада продлила мораторий на взыскание по валютным ипотечным кредитам до 2022 года

Верховная Рада приняла в целом законопроект №3640 Александра Дубинского, который предусматривает, в частности, продление действия моратория на взыскание имущества по валютным кредитам.

Документ поддержали 349 нардепов.

Отмечается, что законопроект вступает в силу со дня опубликования и теряет силу 1 января 2022 года.

В НБУ ранее заявили, что этот законопроект ставит под угрозу доступную ипотеку.

Там считают, что банки не будут заинтересованы выдавать новые ипотечные кредиты.

В своем обращении банковские и бизнес-ассоциации указали, что продление моратория сделает невозможным запуск доступной ипотеки для населения под 10% годовых.