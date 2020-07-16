СБУ уверяет, что предотвратила в этому году три теракта

Сотрудники Службы безопасности предупредили три теракта и задержали четверых причастных к их подготовке лиц за последние полгода, сообщил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.
«Только за последние полгода сотрудники Службы безопасности предупредили три теракта и задержали четверых лиц, причастных к их подготовке», — сказал Баканов на совещании руководителей правоохранительных органов о состоянии противодействия уголовным правонарушениям против общественной безопасности и общественного порядка, а также совершенным с использованием оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ в Офисе генерального прокурора Украины в Киеве в четверг.
Баканов отметил, что, например, в апреле этого года СБУ выявила подрывника, который ранее заложил бомбу возле входа в торговый центр «Французский бульвар» в городе Харьков. В июне задержала бывшего военного, который пытался заложить четыре мины на территории госпиталя в Северодонецке и на станции Рубежное, в июле — боевика «ЛНР», который собирался подорвать цистерны с аммиаком.
«Если бы это случилось, даже сложно представить последствия такой трагедии», — сказал он.
По словам Баканова, в этом году по материалам СБУ суды уже вынесли 28 приговоров за террористическую деятельность и 16 — за создание террористической группы или организации.
Кроме того, СБУ экстрадировала в Грузию одного из вожаков «ИГИЛ», которого ранее СБУ задержала в Киевской области.
«В целом за полгода запрещен въезд в Украину для 254 иностранцев, причастных к терроризму и экстремистским организациям», — отметил глава СБУ.
Также с начала 2020 года СБУ разоблачила 51 преступную группировку и совместно с коллегами предупредила 6 заказных убийств. Баканов отметила, что это больше, чем за весь 2019 год.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016