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СБУ уверяет, что предотвратила в этому году три теракта

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СБУ уверяет, что предотвратила в этому году три теракта

Сотрудники Службы безопасности предупредили три теракта и задержали четверых причастных к их подготовке лиц за последние полгода, сообщил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

«Только за последние полгода сотрудники Службы безопасности предупредили три теракта и задержали четверых лиц, причастных к их подготовке», — сказал Баканов на совещании руководителей правоохранительных органов о состоянии противодействия уголовным правонарушениям против общественной безопасности и общественного порядка, а также совершенным с использованием оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ в Офисе генерального прокурора Украины в Киеве в четверг.

Баканов отметил, что, например, в апреле этого года СБУ выявила подрывника, который ранее заложил бомбу возле входа в торговый центр «Французский бульвар» в городе Харьков. В июне задержала бывшего военного, который пытался заложить четыре мины на территории госпиталя в Северодонецке и на станции Рубежное, в июле — боевика «ЛНР», который собирался подорвать цистерны с аммиаком.

«Если бы это случилось, даже сложно представить последствия такой трагедии», — сказал он.

По словам Баканова, в этом году по материалам СБУ суды уже вынесли 28 приговоров за террористическую деятельность и 16 — за создание террористической группы или организации.

Кроме того, СБУ экстрадировала в Грузию одного из вожаков «ИГИЛ», которого ранее СБУ задержала в Киевской области.

«В целом за полгода запрещен въезд в Украину для 254 иностранцев, причастных к терроризму и экстремистским организациям», — отметил глава СБУ.

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Также с начала 2020 года СБУ разоблачила 51 преступную группировку и совместно с коллегами предупредила 6 заказных убийств. Баканов отметила, что это больше, чем за весь 2019 год.

СБУ, теракт, Иван Баканов
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