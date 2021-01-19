СБУ заявила, что предотвратила в 2020 году семь терактов

В 2020 году сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили семь террористических актов и задержали 10 человек, причастных к их подготовке и совершению.
Как сообщает пресс-центр СБУ, всего за 2020 год вынесено 192 судебных приговора за посягательство на территориальную целостность Украины и за террористическую деятельность. В целом было начато 335 уголовных производств по направлению защиты национальной государственности.
«В частности, за этот период спецслужба предотвратила 7 террористических актов и задержали 10 человек, причастных к их подготовке и совершению. Среди прочего предупреждены теракты, которые планировались возле торгового центра «Французский квартал» в Харькове, возле госпиталя в Северодонецке и на железнодорожной станции Рубежное, на территории ОАО «Северодонецкое объединение «Азот», — сказано в сообщении на сайте ведомства.
Кроме того, контрразведка СБУ начала 304 уголовных производства, в том числе по признакам государственной измены, шпионажа, диверсии и создания террористической организации. Также разоблачены 300 фактов получения иностранного гражданства представителями органов власти и госуправления.
Помимо прочего, за прошлый год был запрещен въезд в Украину 644 иностранцам, причастным к террористическим и экстремистским организациям.
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