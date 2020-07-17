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В России началась внезапная проверка армии и флота

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В России началась внезапная проверка армии и флота

Внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов и отдельных соединений центрального подчинения, а также Воздушно-десантных войск началась по поручению Верховного главнокомандующего РФ Владимира Путина. Об этом сообщил в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу.

«В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации проводится внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов», — заявил Шойгу, которого цитируют его местные СМИ.

По словам министра, мероприятие спланировано для оценки способности ВС обеспечить военную безопасность на юго-западе России, где «сохраняются серьезные угрозы террористического характера, и подготовки к стратегическим командно-штабным учениям «Кавказ-2020».

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Около 150 тыс. военных, более 26 тыс. единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов участвуют во внезапной проверке.

«В ходе проверки предусмотрено проведение с войсками 56 учений тактического уровня. Задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей. Всего на внезапную проверку привлечено 149 тыс. 755 человек, 26 тыс. 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения», — сказал Шойгу.

Россия, ВС РФ
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