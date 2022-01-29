Жителей ЛДНР будут призывать в российскую армию

Россияне, постоянно проживающие на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) могут быть призваны на военную службу в Вооруженные силы России по собственному желанию, рассказал ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Если граждане России, проживающие на территории ДНР и ЛНР, захотят служить в Вооруженных силах, то ростовский облвоенкомат их примет, поставит на учет и призовет в армию», — объяснил собеседник агентства. Он уточнил, что такие призывники будут проходить службу на российской территории.

Ранее, 27 января, «Московский комсомолец» со ссылкой на Миграционную службу МВД ДНР сообщал, что в «республике» проживают по меньшей мере 365 тыс. человек с российскими паспортами. В июле 2021 года сам Водолацкий рассказывал, что гражданство России в упрощенном порядке получили около 611 тыс. жителей обеих «республик».