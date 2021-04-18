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Госдеп опроверг причастность США к попыткам устранения Лукашенко

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Госдеп опроверг причастность США к попыткам устранения Лукашенко

Соединенные Штаты не причастны к какому-либо заговору с целью устранения президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом заявил в воскресенье ТАСС официальный представитель Госдепартамента.

«Мы видели сообщения в государственных СМИ России о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его непосредственные утверждения об этом в СМИ. Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным», — заявил он.

Комментируя задержание в связи с причастностью к планировавшемуся покушению на Лукашенко адвоката Юрия Зенковича, имеющего двойное гражданство США и Беларуси, представитель американского внешнеполитического ведомства заявил, что Вашингтон готов оказать своему гражданину консульскую помощь.

Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ сообщил, что ФСБ России задержала двух человек, которые якобы готовили военный переворот в Беларуси и устранение президента Лукашенко. В результате совместной с КГБ Беларуси спецоперации ФСБ якобы была пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство Зенковича Юрия Леонидовича и гражданина Белоруссии Федуты Александра Иосифовича.

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Они, по словам россиян, планировали осуществление военного переворота в Беларуси по сценарию «цветных революций» «с привлечением местных и украинских националистов», а также физическое устранение Лукашенко.

США, Александр Лукашенко, ФСБ
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