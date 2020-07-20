Украина не собирается просить экстрадиции Славомира Новака

У задержанного в Польше экс-главы Государственной автомобильной службы Украины («Укравтодор») Славомира Новака есть двойное гражданство, необходимости его экстрадиции в Украину может и не быть, так как не принципиально, на территории какой страны будет проходить суд, заявляют в антикоррупционных органах Украины.
«Насколько нам известно, на сегодняшний день у главного подозреваемого двойное гражданство — Польши и Украины», — сказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник на брифинге в понедельник в Киеве.
Относительно уведомления Новака о подозрении и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук сообщил: «В настоящее время ему предъявлено польской стороной подозрение в рамках законодательства Польши. Но информация, которая получена в рамках работы совместной группы, также использована».
Сытник добавил, что подозрения, подготовленные в Украине антикоррупционными органами, направлены в Польшу для уведомления подозрений на территории Польши. «Также некоторые подозрения, подготовленные польской стороной, переданы нам, и мы вручаем их на территории Украины».
Что касается возможной экстрадиции, то, как отметил директор НАБУ, об этом речь может и не идти. «Мы не видим принципиальной разницы, где будет проходить суд. Действия, которые инкриминируются, совместно оценены как нами, так и нашими польскими коллегами».
Как сообщалось, НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши (ЦБА) и Окружной прокуратурой проводят санкционированные обыски в Киеве, Львове и на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства.
Ранее пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Жарин написал в Twitter о задержании ЦБА по обвинению в коррупции экс-главы «Укравтодора» Новака. Кроме него задержан бывший командир воинской части 2305 «ГРОМ» Дариуш Завадка и предприниматель из Гданьска.
Новак был назначен Кабинетом министров Украины и. о. главы «Укравтодора» 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 гг. занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши. В сентябре 2019 года Кабмин Украины уволил Новака с должности.
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