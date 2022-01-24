Лукашенко заявил, что его страну подталкивают к войне

Беларуси не нужна война, но Соединенные Штаты самостоятельно и через Польшу и Латвию якобы подталкивают ее к таким действиям. Об этом заявил президент соседней страны Александр Лукашенко. Его слова приведены на сайте главы государства.
«Нам не надо никакой войны. Но эти же американцы руками поляков, латышей и сами лично подталкивают нас к этим вот действиям. ...Зачем вы нас в 2020 году толкаете и делаете агрессорами? По их терминологии. Зачем это надо было? А сегодня они нам угрожают», — заявил Лукашенко.
По словам президента, около суток назад до него довели «угрожающую позицию» Госдепартамента США.
«Приехали к нашим дипломатам в Нью-Йорке и угрожают нам: да если вы позволите Путину и России, позволите это, то, то мы введем санкции. Если вы это ядерное оружие вернете в Беларусь, будет то и это. Понимаете, менторский какой-то тон в отношении Беларуси», — заявил Лукашенко.
По его словам, Беларусь была донором безопасности в регионе, и ее всегда ценили за это. Сделать государству хуже, чем есть сейчас, уже не удастся, и Запад знает реакцию Беларуси на попытки поставить Минск «на грань пропасти», сказал Лукашенко.
Он добавил, что в случае необходимости Минску придется защищать рубежи страны «так, как положено». «И мы это умеем делать, мы это сделаем. И я в этом даже не сомневаюсь», — заключил президент Беларуси.
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