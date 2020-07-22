Войти
В Украине продлили карантин до 31 августа
официально
В Украине продлили карантин до 31 августа
Трамп сдает тесты на коронавирус по несколько раз в день
резонанс
Трамп сдает тесты на коронавирус по несколько раз в день

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

официально
RSS

Купаться не рекомендуют на всех пляжах Киева

254
Купаться не рекомендуют на всех пляжах Киева

Результаты исследований проб воды в районе столичных пляжей не соответствует требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных учреждений, сообщает Госпродпотребслужба столицы.

В частности, установлено превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) на всех пляжах м. Киева («Венеция», «Радуга», «Детский», «Золотой», «Молодежный», «Предместная Слободка», «Радуга», «Тельбин» , «Центральный», «Троещина», «Галерный», «Водоворот», «Вербный» и «Пуща-Водица»).

Зафиксирован коли-индекс (количество бактерий группы кишечной палочки): пляж «Предместная Слободка»;
плавающие примеси на пляжах: «Венеция», «Радуга», «Детский», "Золотой","Предместная Слободка«, «Центральный», «Галерный»;
(мелкие водоросли) отклонения из-за запаха — пляж «Галерный»;
из-за водородного показателя — пляж «Вербный»;
биохимическая потребность в кислороде (БПК5) — пляжи «Вербный» и «Пуща-Водица».

«Информируем, что до улучшения показателей качества воды в водоемах пляжами можно пользоваться исключительно как зонами отдыха — без купания», — отметили в Госпродпотребслужбе.

Исследованные пробы воды из питьевых фонтанчиков, функционирующих на пляжах г. Киева на 20.07.2020 не соответствуют гигиеническим требованиям к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком по следующим показателям:

общее железо: пляжи «Радуга», «Центральный» и «Водоворот»;
марганец: пляжи «Центральный» и «Водоворот»;
общее микробное число: пляжи «Вербный», «Галерный», «Пуща-Водица», «Тельбин» и «Водоворот»;
наличие общих коли форм: пляжи «Вербный», «Галерный», «Пуща-Водица», «Тельбин» и «Водоворот»;
количество бактерий группы кишечной палочки: пляжи «Пуща-Водица» и «Водоворот».

Читайте также: Госдеп США объявил награду за помощь в аресте двух украинских хакеров

На прошлой неделе зеленый флаг, означающий купание без ограничений, вывесили на девяти столичных пляжах. Еще на четырех пляжах были вывешены желтые флаги, что означает, купаться временно не рекомендуют. Однако повторные пробы воды на 20 июля выявили наличие кишечной палочки и другие отклонения от нормы.

Киев, пляж
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 22 июля 2020
Вторник, 21 июля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как стать лучше, испытывая стресс и давление

Желая что-то изменить, мы часто сталкиваемся с проблемой: мы собираемся регулярно что-то делать - заниматься спортом, медитировать, писать, создавать что-то и т.д. У нас не получается. И мы расклеиваемся. Виним себя, теряем настрой и сдаемся. Это хрупкий, неустойчивый подход. Сделав полдюжины попыток, мы в конце концов решим, что с нами что-то не так. Но с нами все в порядке. Проблема в хрупком подходе, когда мы расклеиваемся, едва потерпев неудачу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Если бы Антонов достался китайцам?

Если бы сейчас Антонов достался китайцам? Они бы его тоже угробили, махнув рукой, что продукция устаревшая и неконкурентная? А может на его базе создали гиганта, что бросил бы вызов Боингу и Эрбасу? Можете не угадывать. Скажу, что конкретно сделали бы китайцы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016