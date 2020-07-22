Купаться не рекомендуют на всех пляжах Киева

Результаты исследований проб воды в районе столичных пляжей не соответствует требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных учреждений, сообщает Госпродпотребслужба столицы.
В частности, установлено превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) на всех пляжах м. Киева («Венеция», «Радуга», «Детский», «Золотой», «Молодежный», «Предместная Слободка», «Радуга», «Тельбин» , «Центральный», «Троещина», «Галерный», «Водоворот», «Вербный» и «Пуща-Водица»).
Зафиксирован коли-индекс (количество бактерий группы кишечной палочки): пляж «Предместная Слободка»;
плавающие примеси на пляжах: «Венеция», «Радуга», «Детский», "Золотой","Предместная Слободка«, «Центральный», «Галерный»;
(мелкие водоросли) отклонения из-за запаха — пляж «Галерный»;
из-за водородного показателя — пляж «Вербный»;
биохимическая потребность в кислороде (БПК5) — пляжи «Вербный» и «Пуща-Водица».
«Информируем, что до улучшения показателей качества воды в водоемах пляжами можно пользоваться исключительно как зонами отдыха — без купания», — отметили в Госпродпотребслужбе.
Исследованные пробы воды из питьевых фонтанчиков, функционирующих на пляжах г. Киева на 20.07.2020 не соответствуют гигиеническим требованиям к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком по следующим показателям:
общее железо: пляжи «Радуга», «Центральный» и «Водоворот»;
марганец: пляжи «Центральный» и «Водоворот»;
общее микробное число: пляжи «Вербный», «Галерный», «Пуща-Водица», «Тельбин» и «Водоворот»;
наличие общих коли форм: пляжи «Вербный», «Галерный», «Пуща-Водица», «Тельбин» и «Водоворот»;
количество бактерий группы кишечной палочки: пляжи «Пуща-Водица» и «Водоворот».
На прошлой неделе зеленый флаг, означающий купание без ограничений, вывесили на девяти столичных пляжах. Еще на четырех пляжах были вывешены желтые флаги, что означает, купаться временно не рекомендуют. Однако повторные пробы воды на 20 июля выявили наличие кишечной палочки и другие отклонения от нормы.
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