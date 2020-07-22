Госдеп США объявил награду за помощь в аресте двух украинских хакеров

Госдепартамент США назначил награду до $2 млн за информацию, которая поможет арестовать двух граждан Украины, обвиненных в электронном мошенничестве и проникновении в базу данных американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Об этом заявил во среду госсекретарь США Майкл Помпео.
«Сегодня Госдепартамент США объявляет о наградах до $1 млн в каждом из случаев за информацию, которая приведет к аресту или привлечению к ответственности граждан Украины Артема Вячеславовича Радченко и Александра Витальевича Еременко за причастность к транснациональной организованной преступности, в частности киберпреступности», — отмечается в распространенном заявлении.
Вознаграждение объявляется в рамках программы Госдепартамента по борьбе с транснациональной организованной преступностью (Transnational Organized Crime Program).
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