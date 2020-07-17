В Одессе и Затоке нельзя купаться на пяти пляжах

Морская вода возле двух пляжей Одессы и трех пляжей Залива не соответствует санитарно-микробиологическим нормам.

Об этом рассказал 17 июля на брифинге главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, сообщает Укринформ.

"Пробы морской воды, исследованные специалистами лабораторного центра Минздрава, свидетельствуют о неудовлетворительном качестве морской воды по состоянию на 17 июля возле пляжей "Аркадия" и 16-й станции Большого Фонтана в Одессе и в рекреационной зоне поселка Затока, в частности, у пляжей "Центральный", "Солнечный" и "Лиманский", - отметил Гончаров.

По его словам, всего исследовано на санитарно-микробиологические показатели 93 пробы морской воды, взятые в зонах рекреации морского водопользования на пляжах Одесской области.

Также исследована морская вода в контрольных точках на санитарно-химические показатели - все пробы соответствуют гигиеническим требованиям.

Ранее сообщалось, что Одесский горсовет запретил купание на пляже "Дельфин", где водолазы и другие специалисты устанавливают понтоны внутрь корпуса аварийного танкера Delfi для поднятия его с мели.