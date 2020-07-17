В Одессе и Затоке нельзя купаться на пяти пляжах

Морская вода возле двух пляжей Одессы и трех пляжей Залива не соответствует санитарно-микробиологическим нормам.
Об этом рассказал 17 июля на брифинге главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, сообщает Укринформ.
"Пробы морской воды, исследованные специалистами лабораторного центра Минздрава, свидетельствуют о неудовлетворительном качестве морской воды по состоянию на 17 июля возле пляжей "Аркадия" и 16-й станции Большого Фонтана в Одессе и в рекреационной зоне поселка Затока, в частности, у пляжей "Центральный", "Солнечный" и "Лиманский", - отметил Гончаров.
По его словам, всего исследовано на санитарно-микробиологические показатели 93 пробы морской воды, взятые в зонах рекреации морского водопользования на пляжах Одесской области.
Также исследована морская вода в контрольных точках на санитарно-химические показатели - все пробы соответствуют гигиеническим требованиям.
Ранее сообщалось, что Одесский горсовет запретил купание на пляже "Дельфин", где водолазы и другие специалисты устанавливают понтоны внутрь корпуса аварийного танкера Delfi для поднятия его с мели.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016